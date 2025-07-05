ГУР: Росія розширює військову присутність у Вірменії на тлі напруження з Азербайджаном

Росія збільшує військову присутність у Вірменії, а також пришвидшує комплектування своєї військової бази в Ґюмрі на вірменській території на тлі напруження з Азербайджаном, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

У відомстві наголосили, що головна мета – посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

За даними розвідки, особовий склад для бази набирають серед військових із Ростовської та Волгоградської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму. Крім того, Москва «активно» шукає добровольців серед представників народів Кавказу, зокрема в Північній Осетії та Адигеї, наголосили у ГУР.

«Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь», – зазначив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Редакція поки не може перевірити наведені дані з інших джерел. Влада Вірменії наразі дану інформацію офіційно не коментувала.

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після проведених у Єкатеринбурзі рейдів, в ході яких, за твердженням Баку, загинули двоє людей. Азербайджан закликав притягти винних до відповідальності, а МЗС країни висловило російському послу «рішучий протест».



