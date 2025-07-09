Президент Вірменії підписав закони, що дозволяють націоналізувати компанію російсько-вірменського мільярдера

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав закони, які дають змогу націоналізувати компанію «Електричні мережі Вірменії» – монополіста з розподілу електроенергії в країні.

Компанія належить заарештованому 18 червня російько-вірменському мільярдеру Самвелу Карапетяну, якого влада звинувачує в публічних закликах до захоплення влади у Вірменії. Він керує «Електричними мережами Вірменії» через зареєстровану на Кіпрі компанію Liormand Holdings Limited. 30 червня родина бізнесмена повідомила владі Вірменії про початок інвестиційного спору на підставі угоди з Кіпром.

8 липня силовики провели обшук в офісі «Електричних мереж Вірменії» та прийшли додому до племінника Самвела Карапетяна Нарека, який обіймає посаду голови ради директорів компанії.

Затримання бізнесмена відбулося на тлі його полеміки з прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном, який розкритикував Вірменську апостольську церкву. Самвел Карапетян підтримав духовенство, заявивши, що «якщо політики зазнають невдачі», то вони «втручаються в кампанію проти церкви по-своєму».

Після обшуків у Карапетяна Пашинян заявив, що має намір націоналізувати «Електричні мережі Вірменії». «Я думаю, що настав час, коли ЗАТ «Вірменські електричні мережі» має бути націоналізовано. Це відбудеться швидко, і моє завдання – щоб усі співробітники ЗАТ сумлінно виконували свої трудові обов’язки», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній «Ташир» та мережею ТРЦ «Ріо». Він перебуває на 44-му місці в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються в 3,2 мільярда доларів.