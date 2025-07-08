У Вірменії силовики обшукують офіс компанії російсько-вірменського мільярдера Карапетяна

У Вірменії силовики проводять обшук в офісі компанії «Електричні мережі Вірменії», яка належить заарештованому бізнесменові Самвелу Карапетяну, повідомляє 8 липня вірменська служба Радіо Свобода.

У Слідчому комітеті країни заявили, що слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, інші подробиці будуть повідомлені пізніше.

У будівлі офісу, за словами речника компанії Наталії Сарджанян, перебуває виконувач обов’язків генерального директора Давид Казінян і співробітники гарячої лінії, інших працівників туди не пускають. Також до офісу «Електричних мереж» доставили голову ради директорів Нарека Карапетяна – племінника бізнесмена.

Самвела Карапетяна затримали ввечері 17 червня після обшуку в його будинку, наступного дня його звинуватили в публічних закликах до захоплення влади у Вірменії. Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян тоді заявив, що має намір націоналізувати ЗАТ «Електричні мережі Вірменії».

3 липня парламент Вірменії ухвалив закон про націоналізацію «Електричних мереж Вірменії». До цього родина бізнесмена повідомила владі країни про початок інвестиційної суперечки на підставі угоди між Вірменією та Кіпром, оскільки керуюча компанія «Електричних мереж Вірменії» зареєстрована на Кіпрі.

Самвел Карапетян володіє в Росії групою компаній «Ташир» та мережею ТРЦ «Ріо». Він перебуває на 44-му місці в рейтингу російських мільярдерів за версією Forbes, його статки оцінюються сумою 3,2 мільярда доларів. Його затримання відбулося на тлі його полеміки з Пашиняном, який розкритикував Вірменську апостольську церкву. Карапетян підтримав духовенство, заявивши, що «якщо політики зазнають невдачі», то вони «втручаються в кампанію проти церкви по-своєму».