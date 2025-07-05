Вірменія надіслала ноту протесту Росії через «ворожу пропаганду»

Міністерство закордонних справ Вірменії вручило ноту протесту російському послу в Єревані Сергію Копиркіну. Приводом стали, як стверджує вірменська сторона, недружні висловлювання представників РФ на російських телеканалах і нападки на дії вірменської влади.

У заяві МЗС Вірменії йдеться про «ворожу пропаганду» на адресу уряду, яка підігрівається коментарями російських чиновників, депутатів, експертів і ЗМІ.

Подібні висловлювання в Єревані назвали неприйнятними і наголосили, що вони нівелюють позитивні підсумки нещодавніх двосторонніх контактів.

«Згідно з цими заявами, арешт осіб, які планують державний переворот, розглядається як «черговий недружній крок прем’єра Вірменії Пашиняна». Відповідно, подібні заяви є не лише абсурдними, оскільки незрозуміло, як і чому запобігання державному перевороту вважається недружнім кроком, а й грубим втручанням у внутрішні справи Вірменії», – заявила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова в коментарі російському виданню РБК заявила, що в ноті містяться цитати «на підтримку свободи віросповідання» російських політиків і громадських діячів, які «не сподобалися» уряду Нікола Пашиняна.

У червні влада Вірменії заявила про запобігання спробі перевороту з боку руху «Священна боротьба», створеного у 2024 році під час протестів. Були заарештовані його лідер, єпископ Вірменської апостольської церкви Баграт Галстанян і низка прихильників, що викликало вуличні протести і сутички.

Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав російських чиновників не втручатися у внутрішні справи його країни.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відповів, що Москва не має наміру цього робити, але нагадав про мільйони вірмен у Росії, які стежать за ситуацією.