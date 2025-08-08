Вірменія й Азербайджан підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.

«Багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно, аж дотепер, завдяки «ТРАМПУ», – написав Трамп у Truth Social 7 серпня.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв також підпишуть угоди зі Сполученими Штатами, щоб «спільно використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу», – додав він.

Пашинян вже перебуває у Вашингтоні, і 7 серпня він відвідав Музей Біблії, повідомила його пресслужба.

6 серпня пресслужба повідомила, що Пашинян відвідає Сполучені Штати і проведе двосторонню зустріч із президентом США і тристоронню зустріч із Трампом й Алієвим «для сприяння миру, процвітанню й економічній співпраці в регіоні».

Однак до публікацій Трампа в соціальних мережах 7 серпня не було ніяких чітких заяв від жодного з трьох урядів щодо того, чи буде підписана мирна угода.

Економічні угоди можуть створити умови для повторного відкриття стратегічного транспортного коридору через Південний Кавказ, який був закритий від початку 1990-х років.

За словами американських чиновників, цитованих у ЗМІ на умовах анонімності, угода надасть США права оренди на розвиток Зангезурського коридору. В угоді його назвуть Маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання (TRIPP).

Він з’єднає Азербайджан з його ексклавом Нахічевань, відокремленим від решти країни відгалуженням вірменської території завширшки 32 кілометри, і зрештою включатиме залізничну лінію, нафто- й газопроводи, а також оптоволоконні лінії, і дозволить переміщення товарів, а згодом і людей.

Угода не передбачає, що Сполучені Штати оплачуватимуть будівництво транзитного коридору, а натомість закликає приватні корпорації розвивати його. Угода була досягнута після візиту спеціального посланника США Стіва Віткоффа до Баку на початку цього року і подальших переговорів між сторонами.

Заселена переважно етнічними вірменами Нагірно-Карабаська автономна область (НКАО) вийшла з-під контролю Азербайджану наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років, що дало початок серії збройних конфліктів між сторонами. У вересні 2023 року азербайджанські війська відновили контроль над цією територією, майже все вірменське населення, понад 100 тисяч людей, евакуювалося з регіону.

Попередні етапи переговорів між Баку та Єреваном відбулися в липні в Об’єднаних Арабських Еміратах, але про остаточну угоду не повідомляли, хоча офіційні особи раніше заявляли про близькість її укладення.