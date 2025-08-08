Прем’єр Вірменії та президент Азербайджану прибули до Білого дому

Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна.

Перед цим, за повідомленням вірменського уряду, Пашинян зустрівся зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з розвитком стратегічних відносин між Вірменією та США, та подальші кроки.

Зазначається, що сьогодні в Білому домі відбувся обмін думками щодо тристоронніх зустрічей між прем’єр-міністром Вірменії та президентом США, а також майбутніх тристоронніх зустрічей з президентом Азербайджану.

Згодом до Білого дому прибув президент Азербайджану Ільгам Алієв.





Раніше Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.



