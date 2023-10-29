У Росії горить нафтовий резервуар. Раніше сталася пожежа на НПЗ

У республіці Комі в Росії 29 жовтня зайнявся нафтовий резервуар – про це повідомляють російські медіа.

Про пожежу повідомило вдень у неділю Міністерство надзвичайних ситуацій Росії, не уточнивши, про який саме об’єкт йдеться. Водночас міністерка охорони довкілля регіону Катерина Киселевич заявила, що горить тимчасовий резервуар для зберігання нафти, який не був у експлуатації.

Водночас ближче до вечора Киселевич зазначила, що ситуація «ускладнилася».

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«Загоряння перекинулося на сусідній резервуар, в якому є нафта. Перша ємність розвалилася, її гасять, другий резервуар заповнений нафтою на висоту від 5-7 метрів. Нафтопровід розташований під землею, загрози немає. Поруч резервуари, що стоять, наповнені водою», – заявила вона.

Внаслідок пожежі, за даними МНС Росії, постраждала одна людина.

Водночас вночі проти 29 жовтня в Краснодарському краї Росії сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, повідомила російська служба Радіо Свобода.

Ймовірна причина пожежі – удар безпілотника. Місцеві екстрені служби повідомляли, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.