Лубінець: російські військові розстріляли родину в окупованій Волновасі

Російські війська, за попередніми даними, розстріляли родину з дев’яти людей в окупованій Волновасі на Донеччині. Про це заявив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець 29 жовтня.

За його словами, серед убитих були дівчинка-учениця 4-го класу та хлопчик дошкільного віку.

«За попередніми даними, окупанти позбавили життя цілу сім’ю Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам», – заявив він.

Про це також повідомляв радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко, посилаючись на «інформаційний спротив» на окупованих територіях. Він назвав це найгучнішим злочином російських військ за час окупації.

Слідчий комітет Росії увечері 28 жовтня заявив про вбивство дев’яти жителів Волновахи, в тому числі двох дітей. Їхні тіла, за повідомленням окупаційної влади, виявили в будинку з вогнепальними пораненнями.

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