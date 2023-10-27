Вбивства, катування та незаконні ув’язнення: комісія ООН розповіла про злочини РФ в Україні

На окупованих територіях України російські військові здійснюють катування, вбивства та незаконні ув’язнення, повідомив голова Комісії з розслідування злочинів, скоєних під час вторгнення Росії Ерік Месе під час свого виступу перед членами Ради Безпеки ООН.

«Ці доповіді, що ґрунтуються на численних місіях в Україну та інших свідченнях, показують, що російська влада вчинила широкий спектр порушень, багато з яких становлять воєнні злочини», – наголосив Месе, передає кореспондент «Укрінформу».

За словами Меме, йдеться про «навмисні вбивства, напади на цивільних осіб, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування і сексуальне насильство, а також примусове переміщення й депортацію дітей». Серед інших порушень він назвав використання вибухової зброї в населених районах, зокрема напади на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Нещодавні розслідування комісії «підтвердили попередні висновки про те, що застосування тортур російською владою в місцях позбавлення волі, розташованих в Україні та РФ, є широкомасштабним і систематичним», – зазначив Месе.

За його словами, комісія нині «більш докладно» вивчає вплив на цивільне населення атак на енергетичну інфраструктуру, розпочатих російськими збройними силами 10 жовтня 2022 року.

«Що стосується як застосування тортур, так і нападів на об'єкти енергетичної інфраструктури, ми продовжуємо наші розслідування, аби з’ясувати, чи становлять вони собою злочини проти людяності», – зауважив Месе.

За даними Офісу генпрокурора, наразі правоохоронці розслідують понад 111 тисяч воєнних злочинів, з них понад 107 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Попри численні докази та свідчення, Росія продовжує заперечувати воєнні злочини своїх військових у ході війни проти України.