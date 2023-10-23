Катування й вбивство цивільних на Чернігівщині: двом військовим РФ повідомили про підозру

Офіс генерального прокурора повідомила про підозру двом російським військовим у справі про катування та розстріл цивільних під час однієї з громад Чернігівської області. Про це відомство заявило 23 жовтня.

Йдеться про командира одного з підрозділів Центрального військового округу ЗС РФ та російського військового. За даними слідства, 18 березня 2022 року російські військові за наказом полковника з позивним «Закон» незаконно ув’язнили трьох братів, один з яких раніше був учасником АТО/ООС.

«Протягом чотирьох днів окупанти на території однієї з громад Чернігівщини протягом чотирьох днів незаконно утримували чоловіків у неналежних умовах, постійно били та змушували підтвердити їх участь у знищенні техніки ворога. Один з братів, не витримавши катування, зізнався у причетності до підриву колони, хоча не мав до цього жодного відношення», – йдеться в повідомленні.

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Після цього російський командир наказав підлеглим вбити в’язнів. Їх розстріляли і закопали тіла, однак один із братів вижив і зміг вибратися з місця поховання.

Підозрюваним інкримінували порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством.

ОГП зазначає, що причетних до злочину допомогла ідентифікувати громадська організація Truth Hounds.

За даними Офісу генпрокурора, наразі правоохоронці розслідують понад 111 тисяч воєнних злочинів, з них понад 107 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Попри численні докази та свідчення, Росія продовжує заперечувати воєнні злочини своїх військових у ході війни проти України.