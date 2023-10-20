Україна «вперше в історії» розслідує злочини проти довкілля як воєнні – Костін

Злочини проти довкілля в ході російської агресії є «злочинами проти України як держави» – про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час міжнародної конференції United for Justice.United for Nature («Об’єднані заради правосуддя. Об’єднані заради природи») у Києві 20 жовтня. Його слова цитує Офіс генерального прокурора.

Конференція, за формулюванням ОГП, присвячена «екологічним викликам, пов’язаним із руйнівним впливом російської агресії».

За його словами, рік тому Офіс генпрокурора сконцентрував увагу на розслідуванні злочинів проти природного довкілля.

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«Ми перші в історії людства, хто розслідує злочини проти навколишнього природного середовища як воєнні злочини. Ми співпрацюємо зі всіма нашими міжнародними партнерами на цьому напрямі. Будучи першими, ми не маємо права зробити помилку», – заявив він.

Костін додав, що українська правоохоронна система має на меті, зокрема, «створити відповідні стандарти притягнення до відповідальності» винних у воєнних злочинах і в інших країнах.

«Це має виконати превентивну роль для того, щоб інші агресори розуміли, що відповідальність за злочини проти навколишнього природного середовища, як за воєнні злочини – буде повною», – пояснив він.

Офіс наводить оцінку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, за якою збитки довкіллю України, завдані російською агресією, перевищують 58 мільярдів доларів.