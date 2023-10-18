Російські військові атакували Херсонщину авіабомбами, загинув чоловік – ОГП

У ніч проти 18 жовтня російські військові вкотре завдали авіаційного удару по Херсонщині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними відомства, внаслідок атаки сил РФ загинув місцевий житель.

«За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), правоохоронці розпочали досудове розслідування», – кажуть в ОГП.

За даними слідства, близько 01:15 російська армія била по Бериславському району. Попередньо встановлено, що атаку армія РФ здійснила керованими авіабомбами.

«Ворог поцілив по території приватного домоволодіння. Загинув господар, який перебував на подвірʼї. Також пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що сили РФ випустили 6 керованих авіабомб, для цього було використано три літаки Су-34. Загиблому було 63 роки.

Також, за його даними, в Благовіщенському внаслідок атаки була тяжко поранена жінка, зруйновані житлові будинки та освітні заклади.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.