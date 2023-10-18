Експерти знаходять іноземні компоненти у збитих ракетах і дронах армії РФ – Єрмак

Українські експерти вивчають компоненти збитих ракет, які перебувають на озброєнні російської армії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «Шахед» і «Картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, аби унеможливити в подальшому їхнє постачання РФ», – зазначив він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну, сили РФ запустили більше 150 ракет типу Х-22 по території країни.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.