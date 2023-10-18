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Експерти знаходять іноземні компоненти у збитих ракетах і дронах армії РФ – Єрмак

Українські експерти вивчають компоненти збитих ракет, які перебувають на озброєнні російської армії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Українські експерти вивчають компоненти збитих ракет, які перебувають на озброєнні російської армії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «Шахед» і «Картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, аби унеможливити в подальшому їхнє постачання РФ», – зазначив він.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну, сили РФ запустили більше 150 ракет типу Х-22 по території країни.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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