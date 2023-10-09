УВКПЛ ООН підтвердило загибель в Україні 9806 цивільних через агресію Росії

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 8 жовтня 2023-го, оприлюднені сьогодні.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, від 1 до 8 жовтня їм вдалося підтвердити загибель 66 цивільних людей (зокрема чотирьох дітей) і поранення 122 (серед них – шестеро дітей).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.