Удар по Запоріжжю. Армія РФ має успіх біля Авдіївки? ATACMS руйнують плани РФ

Удар по Запоріжжю. Попередньо: 2 людини загинули, 3-є поранених

Сьогодні вночі російські війська атакували Запоріжжя. Було 6 ракетних ударів по місту. Поцілили в багатоповерховий будинок в центрі міста. Є загиблі та люди під завалами. Усі деталі з місця події.

Про це і не тільки у програмі Свобода. Ранок:

ATACMS

Командувач ЗСУ Валерій Залужний показав перше офіційне відео використання українськими військовими далекобійних ракет ATACMS. В телеграм-каналах тим часом показують наслідки прильотів по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську.

Західні медіа припускають, що ATACMS запустили саме туди. Про ракети і фронт розмова з експертом Євгеном Диким.

Як вивезти українців із Смуги Гази?

Через удар по лікарні в Секторі Гази візит президента США Байдена до Йорданії відкладається. А в українському посольстві в Єгипті саме на цей візит покладають надії для відкриття пункту пропуску на півдні Сектору Гази. Там застрягло щонайменше 290 українців, які потребують евакуації. Як рятуватимуть людей із зони боїв.

Ексклюзивна розмова з послом в Єгипті Миколою Нагорним.

10 дітей Україна повернула з Росії

За тиждень Україна повернула з Росії десять вивезених раніше дітей. Одне із цих повернень, в результаті якого до батьків повернулися четверо дітей - здійснили за посередництвом Катару а також за участі російського олігарха Абрамовича.

Як посередником став Катар, до чого тут Абрамович та який механізм допоможе поверненню дітей? Розмова із представником омбудсмена.