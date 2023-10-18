«Уже роздають повістки»: як Росія мобілізує українських громадян на окупованих територіях

Чи проводить Росія мобілізацію на окупованих територіях? Хто з чоловіків перебуває у групі ризику і чи є можливість виїхати з окупації? Чи можуть у Росії оголосити загальну мобілізацію, і що це означає для жителів окупованих територій? Докладніше про це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія планує до кінця цього року мобілізувати до лав своєї армії 130 тисяч осіб. Мобілізаційні заходи хочуть провести на окупованих територіях України, повідомив 3 жовтня Центр національного спротиву. Найбільше планують мобілізувати на окупованих частинах Луганської та Донецької областей, також у Криму.

У Росії мобілізаційні заходи не припинялися. Втім, влада не оголошує їх офіційно через побоювання протестів, сказав 15 жовтня в ефірі телеканалу «Ми – Україна» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Тим часом на окупованих територіях вже почали роздавати повістки працівникам шкіл. Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області, повідомив 14 жовтня Центр національного спротиву . За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація.

Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області, повідомив 14 жовтня . За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація. Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балицький 27 липня повідомив, що у регіоні почали працювати військово-облікові пункти. На облік вже тоді начебто стали понад 1500 осіб.

27 липня повідомив, що у регіоні почали працювати військово-облікові пункти. На облік вже тоді начебто стали понад 1500 осіб. 1 жовтня, місцевий телеканал «ЗаТВ» повідомив, що у Росії й на окупованих територіях цього дня розпочався щорічний осінній призов до армії. Втім, будь-яких мобілізаційних заходів з подальшою відправкою на фронт начебто не проводять.

«Масовий облік людей»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів «Новинам Приазов'я», що окупаційна влада намагається усіляко залучати жителів окупованих територій до участі у війні.

Пропонують підписувати контракти на військову службу, щоб якось поповнити ряди тих людей, яких вони втрачають на запорізькій лінії фронту

«Почалося їх залучення тим, що вони створили три «добровольчих загони», в тому числі Судоплатова, та козачі війська. Після фейкових виборів, вони тепер роблять масовий облік людей, масовий облік працівників медичної, комунальної сфери для того, щоб їх поставити на облік у фейковий військкомат.

Також пропонують підписувати контракти на військову службу, щоб якось поповнити ряди тих людей, яких вони втрачають на запорізькій лінії фронту. Тож цей процес точно розпочався. Але після інвентаризації мобілізаційного складу, точно розпочнеться повноцінна мобілізація. Саме тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації», – сказав Федоров.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Призов не омине»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов нагадав, що на початку окупації місцеві чиновники обіцяли, що мобілізацію до російських військ проводити не будуть. Втім, жителів окупованих територій призов не омине, переконаний політик.

«Росіяни (влада РФ – ред.) ці території визнають як свої, тому до цих територій відносяться як до своїх, їм потрібне зараз гарматне м’ясо, їм потрібно, щоб все працювало на війну. Тому призов буде розповсюджуватися, в тому числі й на окуповані території. Ми розуміємо, що призовники росіян активно воюють, гинуть і потрапляють у полон. Тому це може чекати й на жителів окупованих територій», – каже він.

Безпосередньо мобілізація поки не проводиться, але підготовчі процеси тривають, зазначив Дудукалов. Він також нагадав про торішні рейди окупантів за чоловіками на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.

«Просто на вулицях пакували в автобуси й везли в невідомому напрямку, а потім вони опинялися на блок-постах чи на позиціях на передовій. Сьогодні Бердянськ і Бердянський район – за кілька кроків до цього процесу, тому що окупаційна влада заговорила про підготовчі процеси, підготовку до мобілізації», – зауважив політик.

Хто в зоні ризику?