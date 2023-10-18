«Уже роздають повістки»: як Росія мобілізує українських громадян на окупованих територіях

Чи проводить Росія мобілізацію на окупованих територіях? Хто з чоловіків перебуває у групі ризику і чи є можливість виїхати з окупації? Чи можуть у Росії оголосити загальну мобілізацію, і що це означає для жителів окупованих територій? Докладніше про це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».
- Росія планує до кінця цього року мобілізувати до лав своєї армії 130 тисяч осіб. Мобілізаційні заходи хочуть провести на окупованих територіях України, повідомив 3 жовтня Центр національного спротиву. Найбільше планують мобілізувати на окупованих частинах Луганської та Донецької областей, також у Криму.
- У Росії мобілізаційні заходи не припинялися. Втім, влада не оголошує їх офіційно через побоювання протестів, сказав 15 жовтня в ефірі телеканалу «Ми – Україна» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
- Тим часом на окупованих територіях вже почали роздавати повістки працівникам шкіл. Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області, повідомив 14 жовтня Центр національного спротиву. За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація.
- Призначений Росією так званий губернатор захопленої частини Запорізької області Євген Балицький 27 липня повідомив, що у регіоні почали працювати військово-облікові пункти. На облік вже тоді начебто стали понад 1500 осіб.
- 1 жовтня, місцевий телеканал «ЗаТВ» повідомив, що у Росії й на окупованих територіях цього дня розпочався щорічний осінній призов до армії. Втім, будь-яких мобілізаційних заходів з подальшою відправкою на фронт начебто не проводять.
«Масовий облік людей»
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів «Новинам Приазов'я», що окупаційна влада намагається усіляко залучати жителів окупованих територій до участі у війні.
Пропонують підписувати контракти на військову службу, щоб якось поповнити ряди тих людей, яких вони втрачають на запорізькій лінії фронтуІван Федоров
«Почалося їх залучення тим, що вони створили три «добровольчих загони», в тому числі Судоплатова, та козачі війська. Після фейкових виборів, вони тепер роблять масовий облік людей, масовий облік працівників медичної, комунальної сфери для того, щоб їх поставити на облік у фейковий військкомат.
Також пропонують підписувати контракти на військову службу, щоб якось поповнити ряди тих людей, яких вони втрачають на запорізькій лінії фронту. Тож цей процес точно розпочався. Але після інвентаризації мобілізаційного складу, точно розпочнеться повноцінна мобілізація. Саме тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації», – сказав Федоров.
З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
«Призов не омине»
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов нагадав, що на початку окупації місцеві чиновники обіцяли, що мобілізацію до російських військ проводити не будуть. Втім, жителів окупованих територій призов не омине, переконаний політик.
«Росіяни (влада РФ – ред.) ці території визнають як свої, тому до цих територій відносяться як до своїх, їм потрібне зараз гарматне м’ясо, їм потрібно, щоб все працювало на війну. Тому призов буде розповсюджуватися, в тому числі й на окуповані території. Ми розуміємо, що призовники росіян активно воюють, гинуть і потрапляють у полон. Тому це може чекати й на жителів окупованих територій», – каже він.
Безпосередньо мобілізація поки не проводиться, але підготовчі процеси тривають, зазначив Дудукалов. Він також нагадав про торішні рейди окупантів за чоловіками на захоплених територіях Донецької та Луганської областей.
Хто в зоні ризику?
За словами політика, з середини 2023 року підприємства комунальної і приватної форми власності, які працюють в російському правовому полі на окупованих територіях, зобов’язані вести військовий облік, визначити людину, яка відповідає за це. Ці самі правила розповсюджуються і на чоловіків будь-якого віку – вони мусять стати на облік.
Підприємців, які не перереєстровують свій бізнес за російським законодавством і не надають інформацію про працевлаштованих чоловіків, переслідують, каже він.
Дудукалов вважає, що у зоні ризику перебувають не лише ті чоловіки, які отримали російські паспорти, а і ті, хто цього не зробив.
Вони не будуть нести за це жодної відповідальностіВіктор Дудкалов
«Я впевнений, якщо буде мобілізація, така вулична мобілізація, то це буде стосуватися будь-кого. Якщо вони знайдуть громадянина Ізраїлю чи Азербайджану, чи іншої країни на окупованій території, то вони і його загребуть в армію.
Тому що, по-перше, їм по барабану, а по-друге, вони не будуть нести за це жодної відповідальності в тому випадку, якщо людина правильно не проведе всі процедури. Вони розуміють, що вони безкарні», – додав він.
«Мобілізація буде жорсткою»
На окупованій частині Херсонщини при отриманні чоловіками російських паспортів вручають також направлення до військового комісаріату для постановки на військовий облік Росії, повідомив 26 вересня у своєму телеграм-каналі призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.
Він зазначив, що це стандартна процедура, яка передбачена російським законодавством. Призов жителів окупованих територій до лав Збройних сил Росії начебто не планується.
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів «Новинам Приазов'я», що у цьому місті чоловіків змушують реєструватися у місцевих окупаційних військкоматах.
«Коли тобі солдат приносить з автоматом це запрошення, повідомляє, що завтра ти повинен з’явитися і стати на облік, то як кажуть, не забалуєшся. Ця процедура на сьогодні в місті відбувається. Мало того, я точно знаю як мінімум 2 людей, яким були уже видані документи про призов.
Одному 62-річному чоловіку принесли. Він сказав їм: «Я не можу піти, ви розумієте, що в такому віці вже не беруть». Але йому сказали, йти з’ясовувати. А іншому чоловіку – 35 років. Тобто процес, який набув уже форми постійного дійства в окупації на територіях так званих «ЛНР» і «ДНР» поступово, після тиску з паспортами, набирає форму і на окупованій частині Херсонщини», – розповів міський голова.
В першу чергу на облік змушені ставати працівники підприємств, якими керують призначені окупаційними адміністраціями люди, розповідає посадовець.
Мобілізація на окупованих територіях буде набувати дедалі більш жорстокого характеру, вважає Коваленко. Зараз деякі чоловіки хочуть виїхати звідти, але зробити це дуже складно.
Маріуполь: «моблізацією керують люди з РФ»
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що у цьому місті питаннями військового обліку керують безпосередньо російські чиновники.
Не можна побачити чоловіків віком від 18 до 60 років, тому що вже багатьох з них примусово мобілізувалиДмитро Забавін
«Ще до проведення псевдореферендуму був створений так званий мобілізаційний відділ окупаційної адміністрації. Очолював його донедавна один із колаборантів Агібалов (колишній депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ – ред.), якого після всіх цих процесів відправили на пенсію. Відповідно зараз почали цим питанням займатися безпосередньо росіяни. І приклад цього ми, на жаль, бачимо у Донецьку, коли фактично вулицями міста те, що свідчать люди, які там залишилися, не можна побачити чоловіків віком від 18 до 60 років, тому що вже багатьох з них примусово мобілізували», – розповів депутат.
До проведення псевдореферендуму у місті мобілізаційні процеси проводили більш обережно та таємно, каже Забавін.
Активізувався цей процес і через примусову російську паспортизацію, коли оминути військовий облік фактично тепер неможливо. Він переконаний, що рано чи пізно на військовий облік поставлять усіх чоловіків Маріуполя.
Про дезертирство
Інформацію про чоловіків в окупації збирають і у роботодавців, а також із даних про власників житла, підкреслив Забавін. Разом із цим російські окупаційні сили проводять інформаційну кампанію про службу за контрактом. Деякі місцеві жителі погоджувалися служити в російській армії. Втім, відомо про випадки дезертирства.
«Виявлялися такі випадки, коли маріупольці свідчили, що поряд висить листівка: «вступай до лав армії «ДНР», поряд висіла листівка – пошук тих, хто відповідно втік зі служби. Таке щось дивне – вони обіцяють дуже гарні умови й поряд висить те, що там хтось збіг з їхньої недолугої армії», – розповів депутат.
«Служити доки не вбʼють»
Російський соціолог та публіцист із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що президент Росії Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію лише у випадку катастрофічної поразки на фронті.
Мобілізація, як показав минулий рік, це найболючіша тема для російського суспільства та для російської владиІгор Ейдман
«У РФ дефіцит солдатів»
Втім, на відміну від Росії, на окупованих територіях Донецької й Луганської областей примусова мобілізація триває вже давно, додав Ейдман.
«На окупованій території вона була завжди, вона йшла з самого початку і не припинялася. Я маю на увазі Донецька область, Луганська область. Щодо Криму, я точно не можу сказати. Але з так званими «ДНР» та «ЛНР», це точно. І я думаю, що вони проводитимуть це й надалі – мобілізуватимуть людей на окупованих територіях, незважаючи ні на що», – зазначив він.
- Малоймовірно, що у Росії оголосять подальші хвилі мобілізації до президентських виборів, які заплановані на березень 2024 року, вважають у розвідці Великої Британії.
- Вибори президента Росії заплановані на 17 березня 2024 року. Президент Росії Володимир Путін найімовірніше балотуватиметься знову, проте він ще публічно не оголосив про свій намір зробити це.
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) також спостерігав за кількома ознаками того, що Кремль стурбований впливом війни на внутрішню підтримку Путіна та його режиму, включаючи відмову проводити додаткову мобілізацію чи іншим чином переводити російське суспільство на «воєнні рейки».
- Українська розвідка раніше повідомляла, що у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року по 24 вересня 2023 року ООН зафіксувала ще 27 449 жертв серед цивільного населення в Україні: окрім загиблих ще 17 748 поранених. Лише з початку вересня внаслідок російської агресії проти України в ООН зафіксували 554 жертви серед цивільних українських громадян.
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