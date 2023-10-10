Розвідка Британії: у Росії навряд оголосять нові хвилі мобілізації до президентських виборів

Малоймовірно, що у Росії оголосять подальші хвилі мобілізації до президентських виборів, які заплановані на березень 2024 року, вважають у розвідці Великої Британії.



«Майже напевно, що виборча кампанія Путіна буде зосереджена на темі Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів, – наратив, який часто використовують для виправдання дій держави та консолідації влади Путіним. Під час підготовки до виборів Кремль майже напевно намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки», – йдеться у повідомленні міністерства оборони Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.



Хоча нинішній президент РФ Володимир Путін ще не оголосив про намір брати участь у виборах, є припущення, що його виборча кампанія неофіційно почнеться в листопаді 2023 року.



У британській розвідці зауважують, що вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, але вони залишаються основним інструментом політичної легітимації.



Вибори президента Росії заплановані на 17 березня 2024 року. Президент Росії Володимир Путін найімовірніше балотуватиметься знову, проте він ще публічно не оголосив про свій намір зробити це.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також спостерігав за кількома ознаками того, що Кремль стурбований впливом війни на внутрішню підтримку Путіна та його режиму, включаючи відмову проводити додаткову мобілізацію чи іншим чином переводити російське суспільство на «воєнні рейки».

Українська розвідка раніше повідомляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.