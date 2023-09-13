ISW: у Росії говорять про можливу нову хвилю мобілізації, але все залежить від Путіна

У Росії деякі чиновники «серйозно» готуються до другої хвилі мобілізації напередодні осіннього призову, який розпочнеться 1 жовтня, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на дані телеграм-каналів, що мають стосунок до російських сил безпеки.

За цими повідомленнями, деякі російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, одночасно проводячи «контрактну мобілізацію» для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на контрактну службу за допомогою примусових заходів.

Як наголошують аналітики, ці плани не є новими і не свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін остаточно вирішив провести другу хвилю мобілізації резерву найближчим часом.

«Раніше ISW спостерігав за активізацією дискусій щодо підготовки до мобілізації в запас і спекуляцій напередодні весняного призову на початку 2023 року. Окремі російські посадовці також пропонували радикальніші мобілізаційні заходи, які не були реалізовані», – нагодують в ISW.

Будь-яка нова хвиля мобілізації резерву в Росії залежить від Путіна, зауважили аналітики.

Минулого місяця в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Росії не припинялася, і там розглядають можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.

На початку серпня розвідка Британії повідомляла, що за останні два місяці Росія, ймовірно, почала формувати нові великі військові з’єднання, щоб посилити свої наземні сили у війні проти України. Британська сторона зауважувала: у довгостроковій перспективі Росія прагне посилити свої сили проти НАТО.

«Без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб забезпечити хоча б одну нову армію», – заявляли у британському Міноборони з посиланням на дані розвідки.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.