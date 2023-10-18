Міноборони РФ каже про «атаку» дронів над Бєлгородською областю та Курськом

У Міноборони РФ кажуть про «атаку» 28 безпілотників над Бєлгородською областю та Курськом.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про нібито «атаку 12 безпілотників» у ніч проти 18 жовтня. Він заявив, що їх «збило російське ППО над Курськом і Курським районом».

«Уламки зафіксовані на околицях міста і селі Зоріно. Ніхто з жителів не постраждав», — написав Старовойт.

У Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі система ППО нібито «збила 6 безпілотників», заявив губернатор Бєлгородської області.

За інформацією Міноборони РФ, інші 10 дронів нібито «були збиті над тимчасово окупованим Кримом». Місцеві пабліки писали про звуки вибухів у районі Євпаторії.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Українське командування не коментувало ці повідомлення.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.