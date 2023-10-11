Російська влада заявляє про збиття безпілотника в Бєлгородській області

Система протиповітряної оборони в прикордонній Бєлгородській області Росії збила «БПЛА літакового типу» – про це заявив губернатор області Владислав Гладков на початку доби 12 жовтня.

За його твердженням, дрон збили в Бєлгородському районі, внаслідок падіння уламків зайнявся приватний будинок.

«Є двоє постраждалих: чоловік та жінка. Бригадою швидкої вони доставляються до міської лікарні №2 міста Білгород. Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами. Усі оперативні служби працюють на місці», – написав Гладков у своєму Телеграмі.

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Міністерство оборони Росії також заявило про «запобігання спробі» атаки нібито українського безпілотника в Бєлгородській області.

Українське командування не коментувало цю заяву.

За півтора року війни з Україною російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів, підрахувало видання РБК. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах. Регіональна влада переважно стверджує, що атаки відбуваються з українського боку. Київ ці повідомлення не коментує.