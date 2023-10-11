МЗС прокоментувало нові обмеження у РФ на в’їзд громадян України через треті країни

На тлі змін у порядку в’їзду до Росії для громадян України Міністерство закордонних справ нагадало про рекомендації щодо поїздок до РФ – про це йдеться в повідомленні відомства від 11 жовтня.

«Через високі ризики для особистої безпеки МЗС України рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, а тим, хто перебуває в цій країні – негайно залишити її територію», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про останні зміни, за якими українські громадяни можуть в’їжджати до Росії з третіх держав тільки через два пункти пропуску:

аеропорт «Шереметьєво» у Москві

автомобільний пункт пропуску «Лудонка» у Псковській області, на кордоні з Латвією

При цьому МЗС звернуло увагу на те, що обмеження не стосуватимуться громадян України віком до 14 років, які в’їжджають на територію Росії самостійно або в супроводі громадян РФ.

«Зазначений виняток передбачений для продовження втілення політики викрадення українських дітей та їхнього незаконного переміщення до РФ», – коментує пресслужба відомства.

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Про зміни в порядку в’їзду до Росії стало відомо 6 жовтня. Російська влада пояснила це міркуваннями «безпеки жителів РФ».

24 лютого 2022 Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, за день до того українське МЗС радило всім українським громадянам залишити РФ.