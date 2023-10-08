Зеленський розповів, скільки українців в Ізраїлі звернулось по допомогу до посольства

До посольства по допомогу звернулось понад 100 українців, які наразі перебувають в Ізраїлі, повідомив президент Володимир Зеленський у новому зверненні.

За його словами, українське посольство та поліція Ізраїлю співпрацюють для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

«Посольство, всі наші дипломати разом з розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім нашим людям. Вже є більше 100 звернень в посольство від наших громадян. Встановлено місцезнаходження 5 наших людей на півдні Ізраїлю», – повідомив Зеленський.

Президент вчергове закликав українців, які залишаються в Ізраїлі, «бути уважними та виконувати інструкції місцевих сил безпеки».

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.

8 жовтня Міністерство закордонних справ України повідомило про загибель двох українських громадянок в Ізраїлі внаслідок нападу бойовиків екстремістського угруповання «Хамас».

Раніше в МЗС повідомляли, що українським дипломатам вдалося розшукати одного громадянина України, який напередодні зник на півдні Ізраїлю.