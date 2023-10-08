«Кожна війна – це поразка»: Папа Римський щодо подій в Ізраїлі

Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, цитує понтифіка видання Vatican News.

«Будь ласка, зупиніть напади та складіть зброю. Зрозумійте, що тероризм та війна не ведуть до жодного вирішення, а лише до смерті та страждань стількох невинних людей. Війна – це завжди поразка! Кожна війна – це поразка!» – сказав він.

Понтифік також зазначив, що «з побоюванням і сумом» стежить за останніми новинами з Ізраїлю, «де насильство спалахнуло ще з більшою жорстокістю, спричинивши сотні смертей і поранень».

Він висловив свої співчуття сім’ям загиблих та запевнив, що «молиться за них і за всіх тих, хто переживає години терору та болю».

Також папа Римський Франциск закликав усіх молитися за мир в Ізраїлі та Палестині.

Вранці 7 жовтня палестинське угруповання «Хамас», яке контролює Смугу Гази, завдало по Ізраїлю масованого обстрілу. Водночас бойовики «Хамасу» проникли на територію Ізраїлю.

Багато ізраїльтян, включаючи дітей, взяті в заручники і вивезені в Смугу Гази.

Ізраїльська армія проводить операцію «Залізні мечі» і завдає у відповідь авіаудари по Смузі Гази.

8 жовтня ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.