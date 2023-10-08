ISW: Кремль використовує атаки «Хамасу» в Ізраїлі для протидії Україні

Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки «Хамасу» в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки й уваги США та Заходу до України, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Кремль посилив кілька інформаційних операцій після нападів «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники мали бути «зайняті» роботою над «палестинсько-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатися» у справи Росії й надавати Україні військову допомогу. МЗС Росії звинуватило Захід у блокуванні зусиль необхідного «квартету» з Росії, США, Європейського союзу й ООН, що призвело до ескалації насильства, неявно звинувативши Захід у нинішніх бойових діях», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW зауважили, що російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ «на деякий час відверне свою увагу від України і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході».

«Ці наративи Кремля націлені на західну аудиторію, щоб вбити клин у військову підтримку України, прагнуть деморалізувати українське суспільство, стверджуючи, що Україна втратить міжнародну підтримку, і мають намір запевнити російську внутрішню аудиторію, що міжнародна спільнота ігноруватиме військові зусилля України», – наголосили аналітики.

Ізраїльські війська 8 жовтня продовжували зіткнення з «Хамасом», через 24 години після того, як бойовики цього палестинського угруповання здійснили раптову атаку на Ізраїль, під час якої були вбиті близько 500 людей. Найбільше вторгнення в Ізраїль за кілька десятиліть може підірвати підтримувані США зусилля з формування регіональної безпеки.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

8 жовтня конфлікт поширився, ізраїльські військові повідомили, що мінометні бомби були випущені з Лівану по північному Ізраїлю. Ізраїльські війська відповіли артилерійськими ударами по Лівану.