Бразилія скликає засідання Радбезу ООН через події в Ізраїлі

Бразилія, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, скликає екстрене засідання цього органу, йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ країни.

Уряд Бразилії засудив низку ударів та наземних атак, здійснених 7 жовтня на Ізраїль зі Смуги Гази та висловив співчуття родинам загиблих, а також солідарність із народом Ізраїлю.

Окрім того, уряд Бразилії закликає усі сторони виявляти «максимальну стриманість», щоб уникнути ескалації ситуації.

7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф оголосив про початок операції в трансляції в ЗМІ та закликав «палестинців у всьому світі до боротьби». Він повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».

Унаслідок масштабної атаки «Хамасу» по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 – постраждали.