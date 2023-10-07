Ізраїль заявив, що атакував 17 військових об’єктів та 4 штаби «Хамасу»

Армія оборони Ізраїлю каже, що «атакувала військові об’єкти та оперативні штаби бойовиків «Хамасу» в Смузі Газа», повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

«За останні кілька годин десятки бойових літаків та інших літаків ЦАХАЛу (Армії оборони Ізраїлю – ред.) атакували 17 військових об’єктів і 4 оперативні штаби терористичної організації «Хамас» по всій Смузі Газа», – йдеться в повідомленні.

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю.

Водночас ізраїльські ЗМІ кажуть, що наразі бої між армією Ізраїлю та бойовиками «Хамас» тривають у 14 населених пунктах.

Ізраїльська служба порятунку Magen David Adom повідомила, що через ракетний удар по будівлі регіональної ради Гедерот загинула 60-річна жінка.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули 22 особи. Ще щонайменше 545 людей отримали поранення.