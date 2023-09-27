США запроваджують безвізовий режим для громадян Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена внесла Ізраїль до списку країн, чиїм громадянам дозволено подорожувати до Сполучених Штатів без попереднього отримання візи.

Як передає агенція Associated Press, ізраїльтяни зможуть подорожувати до США у бізнес-справах або для відпочинку терміном до 90 днів без візи, просто зареєструвавшись в електронній системі авторизації подорожей.

У США діє програма, яка наразі дозволяє громадянам 40 переважно європейських та азіатських країн подорожувати до Америки протягом трьох місяців без віз.

Прийняття Ізраїлю в цей список відбулося завдяки домовленостям щодо лібералізації політики пересування для американців палестинського походження.

Посилаючись на національну безпеку, Ізраїль вже давно має окремі вимоги щодо в’їзду та процедури перевірки для палестинських американців. Багато хто скаржився, що процедури були обтяжливими та дискримінаційними. Американцям із палестинськими документами на проживання на Західному березі річки Йордан і в смузі Гази було переважно заборонено користуватися міжнародним аеропортом Ізраїлю. Натомість, як і інші палестинці, вони були змушені подорожувати або через Йорданію, або через Єгипет, щоб дістатися до місця призначення.

Офіційні особи США наголосили, що статус Ізраїлю в програмі буде постійно контролюватися, і якщо буде виявлено, що він не відповідає вимогам, спеціальний статус безвізового режиму може бути скасований.