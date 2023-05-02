Торік в Україні не зафіксували випадків фізичного насильства на ґрунті антисемітизму – правозахисники

З початку повномасштабної війни в Україні різко скоротилася кількість зафіксованих злочинів на ґрунті антисемітизму, йдеться в річному звіті організації Freedom House, на що звертає увагу Центр прав людини ZMINA.

Упродовж 2022 року правозахисники не зафіксували жодного випадку, коли антисемітизм ставав би мотивом фізичного насильства, але виявили випадок, коли побутова сварка, яка почалася через претензії щодо паркування, супроводжувалась антисемітськими образами.

Повідомляється, що 31 березня в Івано-Франківську сталася бійка, унаслідок якої голова єврейської громади Ігор Перельман зазнав ножових поранень.

«Потерпілий стверджує, що нападник викрикував погрози антисемітського змісту, про це також згадали у кількох інформаційних джерелах. Проте, з урахуванням контексту інциденту, його антисемітський характер не є очевидним. Конфлікт почався через сварку на побутовому рівні – з приводу паркування машини. Потерпілий припаркував тимчасово машину так, що вона заважала іншим. Однак, він це зробив тому, що розвантажував гуманітарну допомогу. Нападник, з його точки зору, вступився за дружину, яка почала сварку», – йдеться в описі інциденту.

Також минулоріч монітори зафіксували п’ять випадків антисемітського вандалізму (сюди належить фізичне пошкодження об’єктів єврейської інфраструктури, наприклад, будівель синагог, громадських центрів, меморіалів пам’яті жертв Голокосту, надгробків на єврейських кладовищах).

У 2022 році Верховна Рада України ввела кримінальну відповідальність за «прояви антисемітизму». До таких проявів відносяться ненависницьке ставлення до осіб єврейського походження, антиєврейська пропаганда, заперечення Голокосту, руйнування єврейських будівель, релігійних споруд чи пам’яток. Раніше такі злочини кваліфікували як вандалізм чи хуліганство, зауважує Freedom House.

Тепер за антисемітизм загрожує штраф від 3400 до 8500 грн або обмеженням волі до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

ZMINA повідомляє, що у грудні в Ужгороді на площі Театральній з’явились антисемітські написи на стіні. На будівлі були написані заклики до вбивства євреїв та накази, адресовані представникам цієї національної спільноти, покинути Україну. Текст був написаний російською мовою.

Згодом, у квітні 2023 року, правоохоронці повідомили, що російські спецслужби намагалися дестабілізувати ситуацію на Заході України шляхом розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і було затримано ймовірного російського агента, який погрожував очільнику єврейської громади Закарпаття.