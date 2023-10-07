Ізраїль опинився під масованим ракетним ударом угруповання «Хамас»

Уранці 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого ракетного удару з боку Смуги Гази, повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю. Починаючи з 06:28 ранку сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі. Обстріл тривав близько пів години. Армія закликала мільйони жителів південних та центральних районів Ізраїлю залишатися в захищених місцях.

«Терористична організація «Хамас» розпочала масований ракетний обстріл зі Смуги Гази по території Ізраїлю. У кількох місцях терористи проникли на ізраїльську територію», – заявила пресслужба ізраїльської армії.

Лідер військового крила «Хамас» Мохаммад Дейф заявив, що по території Ізраїлю випустили понад пʼять тисяч ракет. «Це день найбільшої битви за припинення останньої окупації на землі», – сказав він.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю. У соцмережах зʼявилися аматорські відеозаписи зі Сдерота, де видно людей у військовій формі зі зброєю та чути звуки пострілів, повідомляє Associated Press. Справжність відеозаписів не підтверджена.

Ізраїльська служба порятунку Magen David Adom повідомила, що через ракетний удар по будівлі регіональної ради Гедерот загинула 60-річна жінка. Загалом, за даними на 8:10 за київським часом, загинула одна людина, постраждали 16 (двоє з них перебувають у тяжкому стані). ЗМІ повідомляють, що до однієї з лікарень через ракетний обстріл доправили 80 постраждалих.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про «стан готовності до війни», йдеться у заяві армії, яку цитує The Jerusalem Post. Міністр оборони країни Йоав Галант схвалив набір до армії резервістів. Ізраїльські військові повідомили, що завдають ударів по цілях у смузі Гази та перекривають дороги навколо анклаву.