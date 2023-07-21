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Ізраїль вимагає від Росії припинити кампанію з дезінформації

Повідомлення про кампанію з дезінформації ізраїльтян з’явилися на тлі масових акцій проти судової реформи в Ізраїлі

Спецслужби Ізраїлю звернулися до співробітників російської розвідки з вимогою припинити кампанію дезінформації ізраїльського суспільства, пише видання Ynet.

Ізраїльські ЗМІ звертають увагу, що в ізраїльському сегменті соцмереж з’явилося багато повідомлень на івриті, які містять проросійську пропаганду. Зазвичай у таких публікаціях є заклики припинити підтримку України. Але останнім часом також з’являються провокаційні повідомлення щодо внутрішніх розбіжностей в Ізраїлі на тлі політичної кризи та майбутньої судової реформи.

Ізраїльські спецслужби вдруге звертаються до Росії з вимогою не втручатися у внутрішні справи Ізраїлю. Вперше із російською розвідкою зв’язувалися незадовго до останніх парламентських виборів в Ізраїлі у листопаді минулого року. Тоді в ізраїльському сегменті соцмереж також була активність так званих інтернет-тролів.

Повідомлення про кампанію з дезінформації ізраїльтян з’явилися на тлі масових акцій проти судової реформи. Влада намагається реорганізувати судову систему країни. Пропоновані кабінетом Біньяміна Нетаньягу зміни насамперед обмежать повноваження Верховного суду.

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