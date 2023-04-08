Ізраїль почав призивати резервістів після нападів, у яких загинули троє людей

Ізраїль 8 квітня почав призивати резервістів поліції й армії після того, як внаслідок окремих нападів у Тель-Авіві і на окупованому Західному березі річки Йордан загинули троє людей, у тому числі італійський турист.

Ситуація в Ізраїлі і на територіях, що межують з ним, залишається неспокійною. 5 квітня виникли сутички між ізраїльською поліцією та палестинцями на території третьої за значимістю ісламської святині – мечеті Аль-Акса, розташованої на Храмовій горі в Єрусалимі.

6 квітня ізраїльські території зазнали артилерійського обстрілу з боку Лівану. Уряд Лівану заявив, що непричетний до обстрілу. Вранці 7 квітня Ізраїль завдав ударів у відповідь по об’єктах радикального палестинського руху «Хамас» у Лівані і в Смузі Гази.

Події припадають на священний для мусульман місяць Рамадан, а також відзначення юдейського Песаха.

Незважаючи на заклики до стриманості, насильство зросло.

Італієць загинув, а семеро інших туристів зазнали поранення, коли нападник врізався на автомобілі у пішоходів на набережній Тель-Авіва 7 квітня. Нападника застрелили, повідомила поліція.

Перед цим внаслідок нападу зі стріляниною на окупованому Західному березі річки Йордан загинули дві сестри-ізраїльтянки.