Ізраїль відновив обстріл Смуги Гази

Ізраїль 6 серпня відновив атаки по Смузі Гази, заявивши, що це був удар на випередження по бойовиках угруповання «Ісламський джихад», щоб запобігти неминучому нападу після кількох днів напруженості на кордоні з Газою.

Ізраїльські військові попередили, що повітряні операції проти палестинських бойовиків у Газі можуть тривати тиждень.

Палестинська сторона заявила про 13 загиблих і понад сто поранених. Перевірити ці дані наразі неможливо.

Зі свого боку, палестинська сторона завдала ударів у відповідь – випущено не менше ніж 160 ракет. Про жертви із боку Ізраїлю не повідомляють.. Ракети перехоплює ізраїльська система ПРО «Залізний купол».

Увечері 5 серпня армія Ізраїлю під час операції знищила Тайсіра аль-Джабарі – командувача північного підрозділу «Ісламського джихаду». Угруповання підтвердило загибель командира. Аль-Джабарі координував зв’язок «Ісламського джихаду» з угрупованням «Хамас». Також аль-Джабарі був причетний до численних атак і ракетних обстрілів території Ізраїлю.

Ізраїльська операція проти угруповання «Ісламський джихад» поклала край відносному спокою вздовж кордону. Останнє велике зіткнення було у травні 2021 року, коли за 11 днів запеклих боїв між Ізраїлем і палестинцями загинули щонайменше 250 людей у Газі і 13 в Ізраїлі.

На вузькій прибережній території Смуги Гази проживає близько 2,3 мільйона палестинців.