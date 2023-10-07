Євросоюз засудив напад «Хамас» на Ізраїль

Лідери Європейського союзу рішуче засудили ракетну атаку бойовиків угруповання «Хамас» по Ізраїлю.

«Це тероризм у його найогиднішій формі. Ізраїль має право захищатися від таких огидних нападів», – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про засудження нападу заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Ми з болем стежимо за новинами, що надходять з Ізраїлю. Ми однозначно засуджуємо напади «Хамас». Це жахливе насильство має негайно припинитися. Тероризм і насильство нічого не вирішують. ЄС висловлює свою солідарність з Ізраїлем у ці важкі моменти», – наголосив він.

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю.ї

Ізраїльська служба порятунку Magen David Adom повідомила, що через ракетний удар по будівлі регіональної ради Гедерот загинула 60-річна жінка. Загалом, за даними на 8:10 за київським часом, загинула одна людина, постраждали 16 (двоє з них перебувають у тяжкому стані). ЗМІ повідомляють, що до однієї з лікарень через ракетний обстріл доправили 80 постраждалих.