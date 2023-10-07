МЗС: українців наразі немає серед постраждалих в Ізраїлі

Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

«Нині маємо таку інформацію:

1. Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

2. Українське посольство на постійному контакті із ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем», – ідеться в повідомленні.

МЗС України рекомендує українцям в Ізраїлі дотримуватися таких дій:

Утриматися від відвідування центральних та південних районів країни.

Зберігати пильність та уважно відстежувати повідомлення місцевих компетентних органів Ізраїлю задля підвищення рівня обізнаності розвитком подій.

У випадку обстрілів, може бути активована сирена попередження. Закликаємо уважно ставитися до всіх таких попереджень та дотримуватись інструкцій місцевої влади.

У разі перебування у населених пунктах Ізраїлю, які знаходяться у безпосередній близькості до Сектору Газа, під час активації сигналу повітряної тривоги рекомендується невідкладно скористатися бомбосховищами.

«Для отримання додаткової інформації слідкуйте за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю https://www.oref.org.il/en (лінк доступний з території Ізраїлю).

4. У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, українським громадянам необхідно звертатися на «гарячі лінії»:

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782

Української дипустанови у м. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Поширте це повідомлення, якщо маєте родичів або знайомих українців в Ізраїлі», – рекомендують дипломати.

Зранку 7 жовтня угруповання «Хамас» завдало масованого ракетного удару по багатьох ізраїльських містах. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, бойовики «Хамас» захопили контрольно-пропускний пункт «Ерец», після чого проникли до прикордонного міста Сдерот на півдні Ізраїлю.

Ізраїльська служба порятунку Magen David Adom повідомила, що через ракетний удар по будівлі регіональної ради Гедерот загинула 60-річна жінка. Загалом, за даними на 8:10 за київським часом, загинула одна людина, постраждали 16 (двоє з них перебувають у тяжкому стані). ЗМІ повідомляють, що до однієї з лікарень через ракетний обстріл доправили 80 постраждалих.