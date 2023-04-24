Через наїзд на пішоходів у Єрусалимі постраждали 8 людей

Восьмеро людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Єрусалиму 24 квітня. Як повідомили ізраїльські ЗМІ, нападник – мертвий. Його, за повідомленнями, затримав один із перехожих.

За даними очевидців, водій спочатку збив пішохода, який переходив вулицю, а потім наїхав на групу людей і врізався в огорожу.

Поліція каже, що водієм був чоловік приблизно 30-річного віку, мешканець арабського кварталу Бейт-Цафафа у Східному Єрусалимі.

Влада вже назвала подію терактом і перевіряє зв’язок нападника з палестинськими збройними угрупованнями.

Відповідальність за подію поки ніхто на себе не взяв. Водночас радикальне палестинське угруповання ХАМАС привітало дії водія.