Зеленський виступив на саміті Цілей сталого розвитку та зустрівся з прем’єром Ізраїлю, головою Євроради і генсеком НАТО

В Офісі президента України повідомили про подальші зустрічі Володимира Зеленського після його виступу на засіданні Генасамблеї ООН.

Так, повідомляється, що президент мав виступ також на саміті Цілей сталого розвитку, де зокрема порушив тему глобальної продовольчої безпеки і експорту українського зерна.

«Дякую всім тим лідерам, які підтримали наші експортні програми. Дуже дякую, друзі. Ми це зробили. І ніщо не заважає нам досягти набагато амбітніших цілей. Україна пропонує дуже чіткі дії. Щоб запобігти будь-яким потрясінням на світовому продовольчому ринку, ми можемо створити хаби на мільйони тонн зерна на рік в особливо чутливих зонах, наприклад у портах Африки. Ми вже почали переговори про такі можливості. Хоч би якою була проблема, співпраця може дати рішення», – сказав Зеленський.

Також президент обговорив перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи з генсекретарем ООН Антоніу Ґутеррешем.

Сайт ОПУ вказує, що «президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту. Володимир Зеленський привернув увагу генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України».

Крім того, Володимир Зеленський У Нью-Йорку мав розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Йшлося «про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі».

«Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану. Глава Української держави запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Лідери обговорили стан виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо членства України в ЄС. Глава держави поінформував президента Європейської ради про ситуацію на полі бою», – зазначили в ОПУ.

Сьогодні, 20 вересня, Зеленський має виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.