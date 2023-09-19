Зеленський в ООН про спроби «тіньових угод» із РФ: «Злу не можна довіряти»

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, наголосив на неприпустимості укладення «тіньових угод» із Росією.

«Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито», – сказав голова держави.

Зеленський зауважив, що запропонована ним Українська формула миру «стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки».

«Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН. Формула не лише про Україну. Понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково її підтримали. Вона пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Росія «перетворює на зброю» у своїй війні проти України все: від продовольства та енергії до викрадених дітей.

За його словами, незважаючи на те, що у світі є різні угоди, які обмежують озброєння, «але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї».

«Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії», – заявив Зеленський.

Він також наголосив, що незастосування ядерної зброї не запобігло масовому знищенню.

«Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів», – заявив голова держави.

Зеленський згадав і суперечку з деякими країнами ЄС щодо українського зерна, заявивши, що вони «влаштовують політичний театр» і «допомагають підготувати сцену для московського актора».

«З початку повномасштабної агресії, Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти. Наші порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких – якщо не всіх – захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю. Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора», – заявив президент.

Зеленський 20 вересня має виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Раніше сьогодні президент США Джо Байден під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН заявив, що «ніхто не хоче припинити війну більше, ніж Україна... Але лише на Росії лежить відповідальність за цю війну» і «лише Росія стоїть на шляху до миру».

У серпні низка ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона різко відреагувала на цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «абсолютно неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву «дивним вкидом».

16 серпня у НАТО назвали «помилкою» заяву Єнссена щодо відмови України від частини своїх територій в обмін на вступ.

А сам Єнссен у коментарі виданню VG уточнив, що його заява «була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не повинен був так говорити. Це була помилка», – сказав він.

У Білому домі заперечили переговори про територіальні поступки України в обмін на членство в НАТО.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна сама буде вирішувати, коли настануть умови для ведення будь-яких переговорів і за столом переговорів вирішуватимуть, яке рішення є прийнятним.