Ніхто не хоче припинення війни більше, ніж Україна, але Росія стоїть на шляху до миру – Байден

Генеральная асамблея ООН «вже другий рік» ухвалює резолюції на підтримку мирного врегулювання конфліктів на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи на засіданні Генасамблеї 19 вересня.

«Як і всі інші держави, США хочуть припинення війни, але ніхто не хоче припинити війну більше, ніж Україна. Ми в найактивніший спосіб підтримуємо Україну в дипломатичному врегулюванні кризи для забезпечення сталого миру. Але лише на Росії лежить відповідальність за цю війну», – заявив він.

Байден додав, що Росія – єдина, хто має можливість негайно припинити війну, водночас «лише Росія стоїть на шляху до миру».

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«Ціна Росії за мир: капітуляція України, територія України та діти України», – додав президент США.

Він назвав підтримку України інвестицією в майбутнє кожної держави, яка хоче, аби світ «жив за правилами, які застосовуються до всіх і підтримуються всіма, великими й малими»:

«Суверенітет, територіальна цілісність – це основа цієї великої організації. Всеохопні права людини – це наш дороговказ. Ми не можемо віддати їх на відкуп».

У Нью-Йорку триває 78-та сесія Генеральної Асамблеї ООН. На сьогодні, 19 вересня, заплановані загальнополітичні дебати.