«Група семи» закликала Китай тиснути на Росію для припинення війни

Країни «Групи семи» (G7)закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб та припинила війну в Україні. Відповідна заява міністрів закордонних справ G7 була опублікована МЗС Японії після того, як представники групи зустрілися на полях сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Reuters.

У G7 сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України, йдеться у документі.

Як зазначає агентство, заяву випустили на тлі візиту провідного китайського дипломата Ван І до Росії. 18 вересня він обговорював війну в Україні з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, а 19 вересня провів із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим консультації щодо стратегічної безпеки. Про деталі цих дискусій сторони не повідомляли.