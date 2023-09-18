Росія має проблеми з отриманням дронів із Китаю – ЗМІ

Запроваджені владою Китаю обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їх постачання до Росії і спричинили дефіцит складників, наприклад, тепловізорів. Продавці китайських дронів намагаються налагодити паралельний імпорт, але стикаються з протидією, у тому числі й у Казахстані, де днями посилили процедуру ввезення, повідомляє російське видання «Коммерсант».

Як розповіли співрозмовники видання, великі російські виробники дронів встигли створити запаси запчастин та сподіваються, що їхні постачальники в Китаї зможуть отримати ліцензії на експорт до Росії та дозвіл митної служби. Проте їхнє оформлення може тривати до року. Для цього необхідно довести, що безпілотник не буде використаний у військових цілях та надати інформацію про кінцевого одержувача.

Якщо китайський експортер порушить вимоги ліцензії, то йому загрожує адміністративна відповідальність, а в разі навмисного порушення – кримінальна.

З 1 вересня 2023 року Китай на два роки обмежив експорт дронів, що мають вагу понад чотири кілограми і максимальну злітну масу від семи кілограмів із тривалістю польоту понад 30 хвилин, здатні літати за межами природної видимості операторів, перевозити обʼєкти та скидати їх на землю.

Після цього постачання складників та самих апаратів до Росії на невизначений термін припинилося.

Генеральний директор компанії RuDrones Дмитро Дациков розповів, що в серпні виробники безпілотників вивозили оптом усе, що могли: «Камери, датчики, контролери двигунів, пристрої протидії безпілотним повітряним суднам».

Науковий співробітник Міддлбері-коледжу (США), спеціаліст із експортного контролю Ерік Вудс, розповів The Insider, що Пекін хоче створити видимість контролю, щоб уникнути західних санкцій, але насправді ці заходи навряд чи завадять Росії та Україні й надалі використовувати китайські безпілотники.

Генеральний директор компанії «Авіановації» Сергій Товкач у розмові з The Insider зазначив, що «китайський бізнес не хоче мати стосунку до війни, а ринок Росії та України для китайців дуже малий».

Раніше Китай неодноразово стверджував, що його країна дотримується нейтралітету та не продає зброю до зони конфлікту.

За даними американської розвідки, до весни 2023 року Китай поставив Росії безпілотників та складників до них на суму щонайменше 12 мільйонів доларів.