Україна напряму не співпрацює з Китаєм у питанні постачання БПЛА – Держспецзв’язку

Україна не співпрацює із Китаєм напряму в питанні постачання безпілотників, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») голова Державної служби спеціального звя’зку та захисту інформації Юрій Щиголь. За його словами, Україна натомість співпрацює в цьому питанні зі своїми союзниками.

«Це ті ж самі країни, які допомагають на полі бою військовою технікою: це США, Естонія, кілька інших країн, які допомагають не так відкрито, але ми отримуємо від них комплектуючі. Прямого співробітництва з Китаєм ми не ведемо», – сказав Щиголь.

Посадовець додав, що потреби у безпілотниках закривають за замовленням військових. За його словами, завдяки спрощеній процедурі закупівлі БПЛА, вдається швидше оформити угоду. Однак стоїть питання у потужностях виробництва.

«Процедура закупівлі складає кілька днів. Військові роблять замовлення, ми отримуємо конкретну пропозицію – вони кажуть, що їм потрібно купити. Це і українські розвідувальні, і українські ударні, й іноземні дрони. Одразу укладається спрощений контракт, тому що створили умови для цього. Питання (стоїть – ред.) у можливостях виробництва, можливостях масштабування», – додав Юрій Щиголь.

Китай з 1 вересня обмежує експортні продажі безпілотників, комплектуючих і обладнання для їхнього виробництва. Китайська влада пояснила це рішення захистом національної безпеки на тлі ескалації напруженості у відносинах зі США через доступ до технологій. Під забороною опиняться цивільні БПЛА, які можна використовувати у військових цілях.

В Україні акупівлею китайських безпілотників і комплектуючих до них займаються переважно приватні особи і волонтери. Найпопулярнішими на війні є китайські безпілотники Mavic, які використовують як українські, так і російські військові.