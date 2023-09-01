1 вересня в укриттях. І українські ракети дальністю 700 км: куди можуть дістати і що це дасть Україні

1 вересня в укриттях

Сьогодні російські сили планують провокаційні обстріли навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. Про це у телеграм каналі заявив журналіст та полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан. Про безпекову ситуацію там поговоримо сьогодні в ефірі, а також дізнаємось, які головні наративи російської пропаганди окупаційні влади насаджуватимуть українським школярам.

До школи попри широкомасштабну війну. Українські школярі та студенти відзначають сьогодні День знань. Перед стартом навчань влада на місцях мала підготувати укриття у навчальних закладах на випадки повітряних тривог.

Чи вдалося це і яка ситуація з святковими лінійками у школах сьогодні - розпитаємо кореспондентів Радіо Свобода з різних міст.

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Ракети на 700 км

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов показав «ефективне застосування» ракет українського виробництва.



«Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. «Ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Кронштадт…». P. S. Тиха і співоча українська ніч…», – написав він у твіттері, долучивши відео.

Куди можуть дістати і що це дасть Україні?

Рустем Умєров стане новим міністром оборони?

– Кадрові ротації в Уряді. Після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ посаду міністра оборони України замість Олексія Резнікова найближчим часом може зайняти чинний голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Про це повідомляють нардепи. Резніков нібито поїде послом у Британію.

Чи так це і коли чекати кадрові зміни?