Знання і культура – стовпи, на яких тримається фронт – Залужний з нагоди 1 вересня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 1 вересня звернув увагу на основи, які закладає школа для майбутнього.

«Початок ще одного навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі – будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога. Це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни», – написав Залужний у фейсбуці.

1 вересня розпочався новий навчальний 2023/2024 рік в Україні. За даними Міноствіти, форми навчання в закладах освіти визначають обласні воєнні адміністрації на місцях з урахуванням безпекової ситуації. Форми навчання допускаються різні: дистанційна, змішана та очна.