Зеленський напередодні 1 вересня: уряд готує «дуже позитивну новацію» для школярів

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо 1 вересня, коли починається навчальний рік – про це він повідомив у вечірньому зверненні в четвер.

«Вже буде 1 вересня, початок нового навчального року. Віце-прем’єр-міністр Федоров і міністр Лісовий разом зі своїми командами готують дуже позитивну новацію для наших школярів, для батьків, для вчителів. Те, що справді допомагатиме. Завтра представимо перші деталі», – заявив президент.

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Крім того, Зеленський привітав зі 125-ю річницею заснування Київський політехнічний інститут імені Сікорського, яку відзначають 31 серпня.

«Хоч би що відбувалося, освіта завжди буде залишатися тим елементом, який дає силу людям і державі, який дає змогу розвиватися й ставати міцнішими попри все», – додав він.

За даними Міністерства освіти, до перших класів українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч дітей.