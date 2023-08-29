Міносвіти запропонувало вчителям тему першого уроку 1 вересня – про ментальне здоров’я

Міністерство освіти і науки України пропонує вчителям 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров’я.

«З початком нового навчального року збільшиться кількість навантаження на дітей. До стресу, викликаного війною, додасться необхідність взаємодіяти з однолітками та вчителями, адаптуватися до навчання у нових форматах та умовах, знаходити спільну мову з батьками та опікунами. Усе це потребуватиме від школярів додаткових зусиль і може стати ще одним джерелом страхів, невпевненості у собі та переживань», – визнають у МОН.

У відомстві кажуть, що запропонований урок «навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність, заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті».

«Матеріали уроку містять відеозвернення психологів, які розкажуть дітям про те, як працюють наші емоції, та покажуть прості вправи, що допоможуть стабілізуватися у складні моменти», – повідомили у Міносвіти і додали, що урок про підтримку та важливість психічного здоров’я складений для учнів 1-6 та 7-11 класів.

Завантажити сценарій уроку можна за посиланням.

Новий навчальний рік в Україні традиційно стартує 1 вересня. Через воєнний стан освітні заклади можуть вносити зміни у структуру навчального року, зокрема щодо форми навчання.