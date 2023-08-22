У КМДА оголосили календар занять і канікул для столичних школярів у новому навчальному році

Київська міська держадміністрація визначила структуру нового 2023-2024 навчального року, передає сайт відомства.

І-й семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року;

ІІ-й семестр – із 8 січня до 31 травня 2024 року;

Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня;

Компенсаторні заняття можуть тривати до 28 червня 2024 року;

Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року;

Зимові канікули – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року;

Весняні канікули триватимуть із 25 до 31 березня 2024 року;

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

«Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року», – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, формат, у якому працюватиме школа, кожен заклад освіти обиратиме самостійно, консультуючись із батьками учнів. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання ухвалюватимуть на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

Новий навчальний рік в Україні традиційно стартує 1 вересня.