У новому навчальному році до українських шкіл підуть 340 тисяч першокласників – Міносвіти

До перших класів українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч дітей, повідомив в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

«Цьогоріч ми очікуємо приблизно 340 тисяч першачків. Минулого року було 325 тисяч», – сказав він.

За його словами, і надалі допускатиметься як очна, так і онлайн форма навчання, залежно від безпекової ситуації. Учні, які ходитимуть до шкіл, каже Вітренко, навчатимуться у дві зміни, щоб соціалізувати першокласників.

«Ми намагаємося організувати таким чином навчання, щоб соціалізувати в першу чергу першачків, які потребують цієї соціалізації та постійного перебування у суспільстві», – сказав він.

У КМВА сьогодні заявили: якщо укриття освітнього закладу не може одночасно вмістити усіх учнів – навчання має бути організовано в кілька змін.

«Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей», – звернувся Сергій Попко, голова КМВА.

Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що цього року навчальний процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному і змішаному. 1 вересня в Україні традиційно стартує новий навчальний рік.