Кім про готовність укриттів в школах до 1 вересня: «могли зробити більше»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що на Миколаївщині 110 з близько 1000 укриттів у навчальних закладах повністю відповідають нормам і готові до використання. Про це він розповів в в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).



«Упродовж літа робота велася щодобова. Але я незадоволений результатами. Ми погано відпрацювали щодо відкриттів. Могли б зробити більше. У нас більше 500 дитячих закладів. Вони в принципі були навіть без підвалів і неможливо було зробити в такі терміни. Але при цьому я не знімаю з нас відповідальності: могли би зробити краще. Зараз норми ДБН (Державні будівельні норми – ред.) змінилися. Якщо чисто юридично, то 110 укриттів з тисячі з чимось у нас є юридично готовими та можливі для використання як повноцінні укриття. Але в принципі у нас близько 500 найпростіших укриттів, які використовуються як укриття в повітряну тривогу», – сказав він.



За його словами, 1 вересня на Миколаївщині не буде урочистих заходів.



«У нас не буде офіційних офлайн подій, де можуть скупчуватися люди. Що стосується 1-го вересня, на жаль, в зоні небезпеки, в 100 км зоні, переважно все буде онлайн», – розповів керівник Миколаївської ОВА.



Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що цього року навчальний процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному і змішаному. До початку навчання всі обласні військові адміністрації мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини.