Рустем Умєров може бути призначений міністром оборони – нардеп

Посаду міністра оборони України замість Олексія Резнікова найближчим часом може зайняти чинний голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про нього, як найімовірнішого наступника чинного міністра Олексія Резнікова повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Железняк каже, що Резнікова призначать послом у Велику Британію, але «якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу».

Видання ж «Українська правда», посилаючись на свої джерела, пише, що цього тижня Володимир Зеленський вже зустрічався з Умєровим, зокрема і щодо результатів роботи Фонду держмайна.

Певний час обговорюється можлива відставка міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

За даними видання «Українська правда», президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Видання 10 серпня писало, що вже є щонайменше два кандидати: це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливості відставки міністра оборони Олексія Резнікова.



«Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази», – сказав він, відповідаючи на запитання «Чи взагалі можлива на сьогодні відставка міністра оборони Олексія Резнікова, чи розглядається це?».