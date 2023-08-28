«Це Голгофа»: Резніков про своє призначення міністром оборони та можливу відставку

Міністр оборони України Резніков розповів, чи говорив із президентом Володимиром Зеленським про свою можливу відставку.

«98 відсотків нашого спілкування (з президентом Володимиром Зеленським – ред.) присвячено запезпеченню Збройних сил та 2 відсотки, ну може 5, це те, що ми будемо робити після перемоги, що таке двухсторонні угоди безпеки, що таке «архітектура безпеки». Багато чого з ним обговорюємо, реформи, резонансні справи в тому числі, я йому даю своє пояснення, показую документи. У мене совість чиста», – наголосив він під час прессконференції 28 серпня.

Резніков також зізнався, що не хотів, аби його раніше призначали на посаду міністра оборони.

«Президент згідно з Конституцією України визначає, кому бути міністром оборони, міністром закордонних справ. Він точно знає, що я не просився на цю посаду, а навпаки відмовляв його від цього призначення. Він точно знає, скільки та що я зробив, і якщо він запросить долучитися до якогось іншого проєкту, то я з радістю погоджуся. Тому що ця посада (міністра оборони – ред.), це Голгофа», – підсумував Резніков.

На уточнення журналіста про те, чи таки говорить Резніков із Зеленським про свою можливу відставку, він похитав ще головою, що ні.

Певний час обговорюється можлива відставка міністра оборони України Олексія Резнікова, зокрема, через закупівлі міністерства.

За даними видання «Українська правда», президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Видання 10 серпня писало, що вже є щонайменше два кандидати: це віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков і міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо можливості відставки міністра оборони Олексія Резнікова.



«Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази», – сказав він, відповідаючи на запитання «Чи взагалі можлива на сьогодні відставка міністра оборони Олексія Резнікова, чи розглядається це?».